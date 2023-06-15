بداية عصر جديد لـ “النّسر الأسود”

بات نادي وفاق سطيف، الخميس، وقد خطا خطوة عملاقة نحو عالم جديد، بعد اتّخاذ قرار هامّ.

وانتهى مشكل ظلّ عالقا لِفترة طويلة يُؤرّق أسرة “النّسر الأسود”، بعد إقدام آخر الأعضاء – وعددهم ثمانية – على التنازل عن أسهمهم لِمصلحة شركة “سونلغاز”.

جاء ذلك بعد قدوم هؤلاء الأعضاء إلى القاعة الشرفية لِملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، وعقدهم اجتماع تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لِعاصمة الهضاب العليا. ثمّ إمضائهم وثيقة التزام.

وكان الأعضاء الذين رفضوا التنازل عن أسهمهم سابقا، مُتخوّفين من مصير الوفاق بعد قدوم “سونلغاز”. بِحجّة أن تضحياتهم ستذهب سدى، وأن المُجمّع سيستعين بِشخصيات أخرى تقتات من “خيرات” النادي ولم تُقدّم سنتيما واحدا لِدعم الفريق في الفترات العصيبة.

وقدّم والي ولاية سطيف محمد الأمين درامشي خدماته بِإقناع الأعضاء “المُتماطلين”، وتغليب المصلحة العليا للنّادي على الاعتبارات الشخصية.

وهكذا ستشرع شركة “سونلغاز” في أقرب الآجال في إعادة ترتيب بيت الوفاق، وضبط استراتيجية جديدة للنّادي، وتعيين المسؤولين، والتحضير للموسم الجديد. حصدا لِانتصارات “نسر أسود” تعوّد على التحليق عاليا، ولا يرضى بِالفتات.