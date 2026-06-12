بداية غير موفقة لجنوب إفريقيا في مونديال 2026 (فيديو)

بصم منتخب جنوب إفريقيا، على بداية غير موفقة في كأس العالم 2026، بعد هزيمته في المباراة الإفتتاحية أمام المكسيك.

وانهزم المنتخب الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك بثنائية نظيفة.

وقدم منتخب “البافانا بافانا” مردودا متواضعا، وارتكب العديد من الأخطاء في المباراة.

وسجل منتخب المكسيك الهدف الأول بعد خطأ مشترك مع الحارس ومدافعه، في د7 ، وضاعف النتيجة في د67 .

وشهدت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، حيث طرد من جنوب إفريقيا كل من سيثول في د50 ، وزواني في د84 ، ومن جانب المكسيك تم طرد اللاعب سيزار مونت.