بداية غير موفقة لجنوب إفريقيا في مونديال 2026 (فيديو)
بصم منتخب جنوب إفريقيا، على بداية غير موفقة في كأس العالم 2026، بعد هزيمته في المباراة الإفتتاحية أمام المكسيك.
وانهزم المنتخب الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك بثنائية نظيفة.
وقدم منتخب “البافانا بافانا” مردودا متواضعا، وارتكب العديد من الأخطاء في المباراة.
ملخص مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™ #كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/qFLFfDMQpe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2026
وسجل منتخب المكسيك الهدف الأول بعد خطأ مشترك مع الحارس ومدافعه، في د7 ، وضاعف النتيجة في د67 .
وشهدت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، حيث طرد من جنوب إفريقيا كل من سيثول في د50 ، وزواني في د84 ، ومن جانب المكسيك تم طرد اللاعب سيزار مونت.