بداية قوية لـ “السّنافر”

انطلق شباب قسنطينة بِقوة مساء الجمعة، في سباق البطولة الوطنية للموسم الجديد.

وفاز فريق “السنافر” بِثنائية نظيفة خارج القواعد على مولودية البيّض، في مباراة الجولة الأولى.

وسجّل هدفَي شباب قسنطينة كلّ من: المدافع ميلود ربيعي في الدقيقة الـ 24، والمهاجم وجيه بوخلفاوي في الدقيقة الـ 85.

ويلعب ربيعي (31 سنة) لِشباب قسنطينة منذ صيف 2023 وإلى غاية الفصل ذاته من عام 2027. وبِالمقابل، قامت إدارة النادي بِترقية المهاجم الشاب خلفاوي (20 سنة) إلى صنف الأكابر في الجولات الأخيرة لِبطولة الموسم المُنقضي، فيما تنقضي مدة العقد في الـ 30 من جوان 2026.

وعكس الموسمَين الماضيَين حينما شارك في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، سيتفرّغ رجال المدرب الجديد للشباب الصربي روسمير تشيفكو للمنافسات المحلية.

أمّا مولودية البيّض، فهي مطالبة بِتفادي سيناريو الموسم الماضي، لما شغلت الرتبة الـ 12. علما أن النزول إلى القسم الثاني سيشمل هذه المرّة الأندية الثلاثة الأخيرة، بدلا من فريقَين.