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رياضة

بداية قوية لـ “فارس” وهدفان لِفريقه الجديد

علي بهلولي
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بداية قوية لـ “فارس” وهدفان لِفريقه الجديد
فارس يحتفل مع زميله بِهدف سجّله ضد كالياري (صورة نادي جنوة)

انطلق اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس عصر الأحد، بِقوّة مع فريقه الجديد جنوة الإيطالي.

وكان المدافع محمد فارس (25 سنة) قد انتقل إلى فريق جنوة في الأيّام القليلة الماضية، مُعارا لِموسم واحد مع إمكانية شراء العقد في صيف 2022. حيث مازال مرتبطا مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025.

وفاز فريق جنوة بِنتيجة (2-3) على المضيف نادي كالياري، في إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد. بعد أن كان مُنهزما بِثنائية نظيفة.

ودخل فارس إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه جنوة مُتخلّفا بِهدف لِصفر. في أوّل مباراة للدولي الجزائري مع ناديه الإيطالي الجديد.

وارتدى فارس القميص رقم “93” لِنادي جنوة، بعدما كان يحمل رقم “96” لِفريق لاتسيو.

وسجّل فارس الهدفَين الثاني والثالث لِفريقه جنوة، في الدقيقتَين الـ 69 والـ 78، لِيقلب الدولي الجزائري الطاولة على النادي المحلي كالياري.

ونال محمد فارس الامتياز الفخري، المُرادف لِأفضل لاعب في مباراة جنوة وكالياري.

وبات فريق جنوة بعد هذا الانتصار، يجمع 3 نقاط في المركز الـ 13. ويشغل نادي كالياري الرّتبة الـ 17 بِنقطة واحدة.

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