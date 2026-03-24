بِالفيديو: بداية قوية لِأشبال “الخضر” في التصفيات الإفريقية

سجّل المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مساء الثلاثاء، بداية قوية في تصفيات كأس إفريقيا صنف أقل من 17 سنة.

وفاز أشبال “الخضر” بِنتيجة (1-5) على نظرائهم من ليبيا، في مباراة الجولة الأولى من التصفيات.

وتُجرى التصفيات بِمدينة بنغازي الليبية، تحت مظلّة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم.

وأمضى خماسية المنتخب الوطني أشبال كلّ من: محمد فالمي في الدقيقتَين الـ 29 والـ 70، وإليان رفسي في الدقيقة الـ 31، وياسين عابد في الدقيقة الـ 57، ومحمد ياسين مغني في الدقيقة الـ 66.

المهاجم فالمي البالغ من العمر 16 سنة يرتدي زي نادي ران الفرنسي صنف أقل من 19 سنة، أما متوسط الميدان رفسي فيبلغ من العمر 17 سنة، ويُمثّل ألوان نادي باريس الفرنسي أشبال. في حين يبلغ عابد من العمر 16 سنة، ويرتدي زي أشبال نادي البارادو. أما مغني فعمره 16 سنة، ويُمثّل ألوان نادي ليون الفرنسي صنف أشبال.

وبِالمقابل، اهتزّت شباك الحارس الجزائري نزيم بن مجدوب بِهدف ليبي، في الدقيقة الـ 54.

وفي الجولة الثانية المبرمجة الجمعة المقبلة، يلعب أشبال المدرب الوطني أمين غيموز مع نظرائهم من بلاد مراكش.

وتُجرى التصفيات بِمشاركة منتخبات الجزائر وليبيا وتونس ومصر وبلاد مراكش صنف أقلّ من 17 سنة، وذلك إلى غاية الـ 5 من أفريل المقبل.

ويتأهّل منتخبان إلى نهائيات البطولة الإفريقية أشبال، مع عدم احتساب نتائج فريق بلاد مراكش كونه مستضيف النهائيات.