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رياضة

بداية قوية لِاتحاد بسكرة

علي بهلولي
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بداية قوية لِاتحاد بسكرة

لُعبت مساء السبت أربع مقابلات، بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم في موسمها الجديد.

واقتسم اتحاد العاصمة نقاط مقابلته الجوارية مع نصر حسين داي، بينما فاز نادي البارادو على الزّائر فريق جمعية الشلف، كما تفوّق وداد تلمسان بِميدانه على نجم مقرة. في حين انتصر اتحاد بسكرة بِنتيجة ثقيلة على المضيف أمل الأربعاء، والأولى من نوعها في النسخة الجديدة. ضمن مباراة احتضنها ملعب “محمد بن حداد” بِالقبة، بِسبب عدم استجابة ميدان “إسماعيل مخلوف” التابع للأمل إلى مقاييس رابطة الكرة المحترفة.

وكان أمل الأربعاء قد حصد بطاقة الصعود إلى حظيرة النخبة، عند نهاية الموسم الماضي. رفقة هلال شلغوم العيد.

وبات اللاعب الدولي السابق ومدافع اتحاد بسكرة نصر الدين خوالد، وزميله في الفريق المهاجم هشام مختار، هدّافَين مُؤقّتَين للبطولة الوطنية، بعد توقيع كل واحد منهما ثنائية في مرمى أمل الأربعاء.

وكان مشهد رفع ستار البطولة الوطنية قد انطلق مساء الجمعة، بِتنظيم مباراة شباب قسنطينة والضيف نادي مولودية وهران. وانتهت بِفوز الزوّار بِهدف لِصفر.

وبقيت أربع مقابلات في اللائحة تأجّلت إلى تاريخ الـ 2 من نوفمبر المقبل، وذلك لِانشغال نصف فرقها بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، وهي: مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد، ووفاق سطيف مع هلال الزّائر شلغوم العيد، وشبيبة الساورة خارج القواعد مع سريع غليزان، وشبيبة القبائل مع المضيف أولمبي المدية.

وجاءت نتائج مقابلات مساء السبت كالتالي:

ن.حسين داي 1ا.العاصمة 1

ن.البارادو 1ج.الشلف 0

و.تلمسان 1ن.مقرة 0

أ.الأربعاء 0 ا.بسكرة 5

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