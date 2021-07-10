بداية قوية لِسليماني وديلور

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان إسلام سليماني وأندي ديلور مساء السبت، في أوّل مباراة لهما تحضيرا للموسم الجديد.

وفاز فريق أولمبيك ليون بِنتيجة (5-1) على نادي بورغ أون براس، الذي ينتمي إلى بطولة فرنسا للدرجة الثالثة.

ودخل المهاجم إسلام سليماني إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وتمكّن من تسجيل الهدف الرابع لِفريقه ليون في الدقيقة الـ 76.

وغاب المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري عن هذه المباراة الودّية، لِأن مدّة العقد مع نادي ليون انقضت في الـ 30 من جوان الماضي، وغادر الفريق الفرنسي.

ولعب سليماني وزملاؤه تحت إمرة التقني الهولندي بيتر بوس، المدرب الجديد لِفريق ليون، الذي خلف الإطار الفني رودي غارسيا.

وفي مباراة ودّية أخرى، خسر فريق مونبلييه بِنتيجة (2-4) أمام نادي سات من بطولة فرنسا للدرجة الثالثة. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وأشرف على فريق مونبلييه المدرب الجديد أوليفيي دالوغاليو، الذي خلف التقني ميشال دير زاكاريان.

للإشارة، فإن مدّة عقد سليماني (33 سنة) مع نادي ليون تنقضي في صيف 2022، بينما يلعب ديلور (29 سنة) لِفريق مونبلييه حتى الـ 30 من جوان 2024.

وتنطلق بطولة القسم الأوّل الفرنسي للموسم الجديد، في الـ 8 من أوت المقبل.