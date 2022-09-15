بداية لتطبيع “أكثر عمقا”.. مسرح في المغرب يعرض مسرحيات إسرائيلية

عرض مسرح محمد الخامس في المغرب يوم الأربعاء، أول مسرحية إسرائيلية، ضمن سلسلة من ثلاثة عروض أخرى، تستمر 3 أيام.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، سيعرض المسرح المغربي مسرحيات بأسماء “أم كلثوم”، و”فريد الأطرش”، و”بابا عجينة”.

وقال الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب عبد الإله عفيفي، إن هذه العروض ستكون “بداية لتعاون أكثر عمقا بين قطاعي الثقافة بالمغرب وإسرائيل، ولاستثمار الثقافة كمدخل للنهوض بقيم التسامح والتعارف والسلام بالمنطقة”، على حدّ تعبيره.