-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بداية مثالية لميسي مع إنتر ميامي(فيديو)

عمر سلامي
  • 764
  • 0
بداية مثالية لميسي مع إنتر ميامي(فيديو)
ح.م
ليونيل ميسي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ناديه إنتر ميامي للفوز على كروز أزول المكسيكي، في أولى مباريات فريقه ببطولة كأس الدوريات.

ونجح ميسي في قيادة إنتر ميامي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل هدف الفوز من ركلة حرة،  في الوقت بدل الضائع.

وشارك ميسي، لأول مرة مع إنتر ميامي بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني.

وحصد إنتر ميامي، أول 3 نقاط له في البطولة من أول مباراة له، ليعتلي صدارة مجموعته، التي تضم أيضا أتالانتا يونايتد.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن ميسي كان صاحب أكبر عدد من التسديدات في المباراة بـ3 تسديدات، والثاني في التمريرات في الثلث الأخير من الملعب بـ19 تمريرة، رغم أنه لعب لمدة 37 دقيقة.

وقالت شبكة “ESPN” إن ميسي وصل الآن إلى 700 هدف دون ركلات جزاء في مسيرته، ويعد اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

مقالات ذات صلة
ناد بلجيكي يريد ضم مهاجم “الخضر”

ناد بلجيكي يريد ضم مهاجم “الخضر”

مدرب جديد لِشباب بلوزداد

مدرب جديد لِشباب بلوزداد

بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصّة بـ “كان” 2027 تُنهي زيارتها إلى الجزائر

بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصّة بـ “كان” 2027 تُنهي زيارتها إلى الجزائر

محرز يتبع بن زيمة ورونالدو.. موسم الهجرة إلى السعودية

محرز يتبع بن زيمة ورونالدو.. موسم الهجرة إلى السعودية

هذه هي كواليس استضافة قطر لمونديال 2022

هذه هي كواليس استضافة قطر لمونديال 2022

أيت نوري يقدم القميص الجديد لـ”ولفرهمبتون”

أيت نوري يقدم القميص الجديد لـ”ولفرهمبتون”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد