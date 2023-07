بداية مثالية لميسي مع إنتر ميامي(فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ناديه إنتر ميامي للفوز على كروز أزول المكسيكي، في أولى مباريات فريقه ببطولة كأس الدوريات.

ونجح ميسي في قيادة إنتر ميامي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل هدف الفوز من ركلة حرة، في الوقت بدل الضائع.

وشارك ميسي، لأول مرة مع إنتر ميامي بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني.

وحصد إنتر ميامي، أول 3 نقاط له في البطولة من أول مباراة له، ليعتلي صدارة مجموعته، التي تضم أيضا أتالانتا يونايتد.

The Messi experience has arrived. 🐐

Rewind all the moments from an @InterMiamiCF debut to remember! pic.twitter.com/wjhBbT9kaZ

— Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023