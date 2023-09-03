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رياضة

بداية “مغامرات” عمورة في بلجيكا

علي بهلولي
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بداية “مغامرات” عمورة في بلجيكا
ح.م

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، المشوار مع فريقه الجديد سان جيلواز البلجيكي.

وتعادل فريق سان جيلواز بِهدفَين في كلّ شبكة مع الزّائر نادي أنتويرب، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة البلجيكية.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، مُرتديا القميص رقم “47”. وحينها كان فريقه سان جيلواز مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق سان جيلواز يحوز 10 نقاط في المركز الـ 6، ويملك نادي أنتويرب 8 نقاط في الرّتبة الـ 8.

وتنقص فريقا سان جيلواز وأنتويرب مباراة متأخّرة.

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