بداية مناسك الحج.. الحجاج يتوجهون إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح الإثنين، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة.

وبدأت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ الخطة المرورية لإدارة أفواج الحجاج الذين يُتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 2.3 مليون حاج، بحسب وزارة الحج السعودية.

وبثت قنوات التلفاز لقطات مباشرة لطواف القدوم الذي أداه الحجاج حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة غربي المملكة، مشيرة إلى امتلاء صحن الطواف بالحجاج.

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب فيه المبيت تأسيا واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه.

وفي التاسع من ذي الحجة يتوجه الحجاج إلى عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر حيث يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ومنها يتوجهون إلى مزدلفة حيث يبيتون ليلتهم.

وفي صبيحة اليوم العاشر يعود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة.

أخي الحاج: “يوم التروية” يبدأ الحجيج بالاستعداد لهذا النسك ويتأهبون للوقوف بعرفة بين يدي الله سبحانه وتعالى فأكثر من الدعاء والتكبير.#بسلام_آمنين #من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/1r38YZDURw — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 26, 2023

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كلم شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.