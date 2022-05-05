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بداية من الدخول المدرسي المقبل.. بعث التربية البدنية في التعليم الابتدائي

الشروق أونلاين
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بداية من الدخول المدرسي المقبل.. بعث التربية البدنية في التعليم الابتدائي
ح.م
جانب من اللقاء

التقى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد مساء الأربعاء، مع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. لدراسة ملف إعادة بعث التربية البدنية في مرحلة التعليم الابتدائي.

وقال بلعابد عقب اللقاء إنّ يعكف مع وزير الشباب والرياضة على “دراسة سبل ترقية التربية البدنية والرياضة في الوسط المدرسي، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي”.

وأشار الوزير إلى أنّ هذا الموضع هو “ملف استراتيجي، ومن الورشات الكبرى في برنامج رئيس الجمهورية”.

وأكّد الوزير أن اللقاء استعرض “كلّ الجوانب المتعلّقة بهذا الملف. على أن يتم البدء في تجسيده ميدانيا انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل”.

وقد تمّ الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين لهذا الغرض، لتباشر أشغالها ابتداء من يوم الأحد 08 ماي الجاري.

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