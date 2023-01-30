بداية من اليوم.. هذه أسهل طريقة لأداء مناسك العمرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الإثنين، عن إطلاق خدمة جديدة تسمح بأداء مناسك العمرة، من دون اللجوء إلى خدمات الوكالات السياحية، أو مقدّمي باقات المناسك في المملكة.

وتتمثل الخدمة الجديدة في إصدار تأشيرة “المرور للزيارة”. وهي تأشيرة إلكترونية فورية ومجّانية، مدّتها 4 أيام، للقادمين إلى البلاد على متن رحلات شركتي الخطوط السعودية وطيران ناس.

وتسمح هذه التأشيرة للمسافرين الراغبين بالدخول إلى المملكة، بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى الإقامة، والتنقّل، وحضور الفعاليات السياحية.

وتمتدّ صلاحية التأشيرة الإلكترونية الجديدة إلى ثلاثة أشهر، وهي تتيح الإقامة بالمملكة لمدة 96 ساعة. ويمكن الحصول عليها عن طريق منصات حجز الرحلات التابعة لشركتي النقل الجوي السعوديتين.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية قد كشف في وقت سابق، عن الخدمة الجديدة التي تسمح للمسافرين عبر رحلاتها إلى أي وجهة، بدخول المملكة للسياحة وأداء العمرة.

وينتظر أن تكون التأشيرة الجديدة لدخول السعودية، أسهل الطرق الممكنة لأداء مناسك العمرة، وأقلّها تكلفة. بحيث أنها لا تتطلب سوى شراء تذاكر السفر، وتوفير مصاريف الإقامة والمصاريف الشخصية لمدة 4 أيام.