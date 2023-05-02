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الجزائر

بداية من جوان.. زيادات بأثر رجعي في معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد

الشروق أونلاين
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بداية من جوان.. زيادات بأثر رجعي في معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد
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كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي أن أكثر من 3 ملايين متقاعد معني بإجراء تثمين معاشات التقاعد سيستفيدون من الزيادات ابتداء من جوان المقبل بأثر رجعي.

وأوضح عبدلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الفئة التي تتقاضى معاش تقاعد أقل من 20 ألف دينار جزائري ستستفيد من زيادة 5 بالمائة.

بينما تقدر الزيادة بـ 4 بالمائة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا بين 20 ألف دينار جزائري إلى 50 ألف دينار جزائري والفئة الثالثة تخص المتقاعدين الذي يفوق معاشهم الـ 50 ألف دينار جزائري سيستفيدون بنسبة 3 بالمائة .

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للشغل أن الزيادت المقررة سواء في أجور العمال أو منح معاشات المتعاقدين تهدف إلى حفظ كرامة المواطن.

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