بداية من جوان.. سوناطراك تعلن عن قرار بخصوص توظيف الطلبة

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن قرار توظيف المتفوقين الأوائل من كل دفعة ومن كل التخصصات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

وجاء إعلان حشيشي على هامش إحياء جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، الأربعاء، الذكرى الـ45 لرحيل الرجل الذي تحمل اسمه.

وقال حشيشي إنه سيتم توظيف المتفوقين الأوائل من كل دفعة ومن كل التخصصات بجامعة هواري بومدين بداية من جوان المقبل.

وفي كلمة له بالمناسبة، استذكر وزير التعليم العالي، كمال بداري، أهم انجازات الرئيس الراحل التي مكنت الجزائريين –مثلما قال—من “العيش في كنف المساواة من خلال تجسيد مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة عبر عدة قرارات كمجانية التعليم والصحة”.

وأوضح أن الرئيس الراحل هواري بومدين كان له “دور دبلوماسي كبير سمح للجزائر بأن تحظى بسمعة كبيرة على الصعيدين القاري والدولي”.

وبذات المناسبة، دعت أرملة الرئيس الراحل، أنيسة بومدين، الشباب الى العمل من أجل “كسب معركة التنمية الوطنية وتأمين مستقبل البلاد”.