بداية من سبتمبر.. تفعيل بطاقة رقمية للصيادين

كشف وزير الصيد، أحمد بداني، الخميس، عن تفعيل بطاقة رقمية للصيادين ستدخل حيز الخدمة اعتباراً من سبتمبر القادم.

ولدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح بداني أنّ البطاقة الرقمية للصيادين ستحمل رقماً تعريفياً يسمح بالحصول على كل المعلومات البيومترية لكل صياد، ويُسهّل الحصول على مختلف الوثائق الإدارية.

وأبرز الوزير أنّ البطاقة الرقمية ستتيح للصيادين مجموعة من الخدمات بصفة إلكترونية دون التنقل للحصول على الوثائق الإدارية، كما سيتم من خلالها إطلاق عدة تكوينات عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى توفير فضاء خاص لتبادل التجارب بين الصيادين.

وذكر بداني أنّ قطاعه أطلق سابقاً منصة رقمية لتسهيل تسجيل كل الصيادين وكافة متعاملي تربية المائيات وحتى الشركاء الدوليين في الصالون الدولي التاسع للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2024” المقرر في فيفري 2024، بمركز المؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران.

من جهة أخرى، قال الوزير أن صادرات التونة بلغت 27 مليون دولار في 2023، بالتزامن، مشييرا إلى أن العملية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وأوضح أنه “في سنة 2012 كانت حصة الجزائر بــ 138 طناً، واليوم ارتفعت إلى 2023 طناً، بما سيضمن صادرات تربو عن 27 مليون دولار، وهو مكسب كبير للقطاع وللخزينة العمومية”.

وفي حديثه عن استفادة الصيادين من تعويضات الاضطرابات الجوية، كشف بداني عن قبول 712 ملفاً من أصل 1236، معلناً عن صبّ 500 منحة تقدّر قيمة الواحدة بـ 30 ألف دينار جزائري، كما تم تسجيل 150 طعناً، في انتظار استكمال دراسة باقي الملفات.

وتابع: “بالنسبة للقوارب تمّ إحصاء حوالي 145 مهنياً سيتمّ تعويضهم عبر مصالح التأمينات.”