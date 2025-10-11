بداية من 12 أكتوبر.. كل ما يجب أن تعرفه عن نظام “EES” الجديد للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي

تستعدّ دول الاتحاد الأوروبي لبداية تشغيل نظام الدخول الرقمي الموحّد (EES) إلى أراضيها. انطلاقا من هذا الأحد 12 أكتوبر 2025.

و”EES” هذا هو نظام آلي سيُستخدم في تسجيل المسافرين الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي لغرض الإقامة القصيرة. في كل مرة يعبرون فيها إحدى الحدود الخارجية لأي من البلدان الأوروبية الـ29 التي تستخدم النظام.

حيث سيحلّ النظام الرقمي الذي يسجّل دخول المسافرين الأجانب وخروجهم، محلّ أختام جوازات السفر بالتدريج. قبل تعميمه بالكامل أواخر أفريل 2026.

وإلى جانب البيانات الشخصية الواردة في وثيقة السفر، مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والجنسية. يجمع النظام بشكل رقمي معلومات أخرى حول المسافر، تتعلّق بـ:

تاريخ ومكان كل دخول وخروج، من وإلى الدول الأوروبية التي تستخدمه،

البيانات البيومترية مثل صورة الوجه و/أو بصمات الأصابع،

معلومات عن حالات رفض الدخول، إن وجدت.

وتسعى الدول الأوروبية من خلال تعميم النظام الجديد للدخول والخروج، إلى تحديث إدارة حدودها الخارجية. مما يؤدي إلى تحسين تجربة المسافرين، من خلال جعل عمليات التفتيش على الحدود أكثر حداثة وكفاءة.

وسيساعد النظام في منع الهجرة غير الشرعية، عبر تتبع حركة المسافرين من وإلى منطقة “شنغن”، باستخدام بيانات بصمات الأصابع والوجه. لمنع الأشخاص من:

تجاوز مدة الإقامة المسموح بها،

أو استخدام هويات مزوّرة،

أو إساءة استخدام ميزة السفر بدون تأشيرة.

ولن يطبّق النظام الجديد على المسافرين لأغراض البحث أو الدراسة أو التدريب أو الخدمة التطوعية أو برامج تبادل التلاميذ أو المشاريع التعليمية. ولا على حاملي تصاريح الإقامة وتأشيرات الإقامة الطويلة.

وعلى الرغم من كونهما بلدين عضوين في الاتحاد الأوروبي، ستستمرّ قبرص وأيرلندا في ختم جوازات السفر يدويًا عند الحدود، بدلا من استخدام النظام الجديد. في حين يطبّق النظام في أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا غير العضوة في الاتحاد.

الدول المعنية بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد: