بداية من 15 مارس.. هذه مواعيد صبّ معاشات ومنح المتقاعدين

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص صبّ معاشات ومنح المتقاعدين قبل شهر رمضان، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد يوم الثلاثاء عن الشروع في العملية بدء من الأربعاء 15 مارس.

وحسب ما جاء في بيان للصندوق، سيستمرّ صبّ المعاشات والمنح إلى غاية 20 مارس، وفق رزنامة إستثنائية تمّ تسطيرها بالتنسيق مع بريد الجزائر.

وقد تمّ تقديم مواعيد صبّ المعاشات، بموجب الرزنامة الجديدة، إلى الفترة ما بين 18 و20 مارس، بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم بين 21 و26 من نفس الشهر.

أما المتقاعدون الذين كانوا يتلّقون معاشاتهم ومنحهم ما بين 15 و20 مارس، فيمكنهم التقدّم من مكاتب البريد لسحب المعاشات في نفس التواريخ.