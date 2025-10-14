-- -- -- / -- -- --
الجزائر

بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

الشروق أونلاين
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن فتح عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الاثنين 20 أكتوبر إلى غاية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

وأوضحت السلطة أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والذين بلغوا من العمر ثماني عشر (18) سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2025، وتتوفر فيهم الشروط القانونية، طلب تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية لبلدية محل إقامتهم.

أما المواطنات والمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية والذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم طلب التسجيل في القائمة الانتخابية لبلدية محل إقامتهم الجديدة.

وفيما يخص المواطنات والمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين غيروا عنوان السكن داخل البلدية محل إقامتهم أو الذين وردت أخطاء مادية في معطياتهم الشخصية، أن يطلبوا تحيينها بالقائمة الانتخابية لبلدية محل إقامتهم.

وبالنسبة للمواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج أكدت الجهة ذاتها أنه يتعين عليهم، التقرب من مقر الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية لطلب تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا لنفس الإجراءات.

