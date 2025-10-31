بداية من 2026.. إعادة تأهيل نظام “سكادا” للتحكم عن بعد في شبكة الكهرباء

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، الخميس، أن القطاع سيشرع بداية من سنة 2026، في إعادة تأهيل نظام التحكم والمراقبة عن بعد لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء “سكادا”، وهذا بهدف تحسين الخدمة العمومية في مجال الكهرباء بشكل أكبر.

وأوضح الوزير في جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مشروع إعادة تأهيل نظام “سكادا” الذي سينفذ خلال السنوات الخمس المقبل، يتطلب استثمارات معتبرة، لافتا إلى أنه تم اختيار المقاول المكلف بالإنجاز، لتنطلق العملية في المدن الكبرى كمرحلة أولى، على أن تشمل مختلف ولايات الوطن.

وتقوم مكاتب التوصيل والتحكم التابعة لمجمع سونلغاز، ومن خلال نظام “سكادا” الرقمي، بتحديد مواقع العطل في الشبكات الاقليمية والجهوية لتوزيع الكهرباء وبدقة ما يسهل التدخل السريع في اصلاح الأعطال.

وبالمناسبة، أكد عجال أن قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على تجند دائم لمواصلة تغطية احتياجات المواطنين بالكهرباء والغاز تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر بإيجاد حلول لتزويد كل ولايات الوطن بالكهرباء حتى في المناطق المعزولة، وهذا من خلال استغلال ألواح الطاقة الشمسية.