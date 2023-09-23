بداية من 26 سبتمبر..لا مزيد من كلمات المرور في “ويندوز 11”

تعتزم شركة “مايكروسوفت” إدراج تقنية تسمح بتسجيل الدخول في مختلف المنصات من دون الحاجة لاستعمال كلمات المرور. وهذا عبر التحديث الجديد المرتقب لـ”ويندوز 11″.

وتوفر هذه التقنية، حسب ما أفادت به الشركة في بيان، إمكانية استخدام الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز PIN الخاص بالجهاز لتسجيل الدخول إلى مختلف الحسابات.

وكشفت الشركة في ذات البيان، أن موعد إطلاق التحديث الجديد لنظام التشغيل “ويندوز 11″، سيكون في الـ 26 من سبتمبر الجاري،.

وقالت مايكروسوفت:”كنا ملتزمين على مدى السنوات العديدة الماضية بالعمل مع شركائنا لتعزيز مستقبل من دون كلمات المرور”.

وأضافت تقول:”مفاتيح المرور (بدلا من الكلمات)، هي المستقبل لدخول مختلف المنصات والتطبيقات وخدمات مواقع الويب”.

ومن المتوقع أن تعوّض “مفاتيح المرور” الكلمات بالكامل، حيث تعدّ مايكروسوفت من الداعمين الأوائل لهذه التكنولوجيا. إذ أعلنت خططها لاعتماد مفاتيح المرور في اليوم العالمي لكلمة المرور عام 2022 إلى جانب آبل وغوغل.