بداية من 5 ديسمبر.. إطلاق الاكتتاب لاقتناء سكنات LPP في 36 ولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مساء الخميس في بيان، عن فتح عملية الاكتتاب لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP). في 36 ولاية، بداية من الإثنين 5 ديسمبر الجاري.

الولايات المعنية بالعملية هي:

وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان، سعيدة، بشار، تيارت، تيسمسيلت، البيض، غليزان، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، بجاية، تيزي وزو، عنابة، باتنة، بسكرة، جيجل، ميلة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، الطارف، تبسة، قسنطينة، سطيف، أدرار، الأغواط، الوادي، غرداية، عين الدفلى، الشلف، الجلفة، والمدية.

ويسمح للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي، من الذين لا تتوفر فيهم شروط الاكتتاب، بالتسجيل عبر الموقع المخصّص للعملية، على أن يقوموا “بتسديد المبالغ المقابلة للسعر الجديد للتكلفة العقارية”، يوضح البيان.