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رياضة

بداية موسم إيجابية لِفريقَي البيّض وخنشلة

علي بهلولي
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بداية موسم إيجابية لِفريقَي البيّض وخنشلة
ح.م
لقطة من مباراة اتحاد خنشلة ووفاق سطيف.

رُفع عصر الجمعة ستار بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، نسخة 2023-2024.

وانْتُظمت مقابلتان بِالبيّض وخنشلة، في انتظار إقامة مواجهة ثالثة بِالشلف بين الجمعية المحلّية ومولودية وهران، انطلاقا من الساعة السابعة مساءً.

وحاز أحمد غانم مهاجم مولودية البيّض شرف تسجيل أوّل هدف، في بطولة الموسم الجديد، وذلك في الدقيقة الـ 41. مُهديا إلى فريقه انتصارا بِهدف دون ردّ على الزّائر نادي شباب قسنطينة.

وانتهت مباراة اتحاد خنشلة والضّيف وفاق سطيف، لِمصلحة المحلّيين بِهدف أمضاه المدافع أسامة قدور في الدقيقة الـ 61.

وبات فريقا مولودية البيّض واتحاد خنشلة وقد استهلّا الموسم الجديد بِطريقة إيجابية، عكس “السّنافر” و”النّسر الأسود”.

وتُجرى باقي اللّقاءات على 4 دفعات: هذا السبت والأحد والأربعاء المُقبلَين، والـ 4 من أكتوبر القادم. وكان أحد أسباب البرمجة بِالشكل المذكور، خوض اتحاد العاصمة لِمباراة الكأس الإفريقية الممتازة للأندية، ومُشاركة شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا.

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