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رياضة
أمضى إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي

بداية موفقة لعطال في تجربته التركية مع أدانا دميرسبور

الشروق الرياضي
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بداية موفقة لعطال في تجربته التركية مع أدانا دميرسبور

شرع الأحد المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال في تجربته الجديدة، مع ناديه الجديد أدانا دمير سبور التركي في المباراة التي تعادل فيها فريقه على ميدان أناليا سبور (3-3) لحساب الجولة الـ 26للبطولة التركية لكرة القدم.

وفي أول مباراة له مع ناديه الجديد، لعب عطال (27 سنة) أساسيا في كل مقابلة فريقه الذي يدربه حكمت كارامان.وعقب هذا التعادل، يبقى نادي أدانا سبور في المركز العاشر بمجموع 32 نقطة، بينما يلتحق أناليا سبر بكل من انقراكوكو وحياة سبور وكايسريسبور برصيد 29 نقطة لكل فريق.

وكان عطال قد التحق بأدانا دمير سبور خلال المركاتو الشتوي الأخير بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري قادما إليه من نادي أولمبيك نيس الفرنسي.

وقبل ستة أشهر من نهاية عقده مع نادي نيس, فضل المدافع الأيمن للمنتخب الجزائري، تغيير الأجواء من أجل كسب مزيد من وقت اللعب وإعادة بعث مشواره الاحترافي.

وكان اللاعب السابق لنادي بارادو (الرابطة الجزائرية الأولى) قد قضى خمسة مواسم مع أولمبيك نيس بمجموع 115 مباراة و12 هدفا.

وشارك عطال مع “الخضر” في كأس إفريقيا للأمم الأخيرة (كان-2023) المؤجلة إلى 2024 بكوت ديفوار.

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