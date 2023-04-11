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رياضة

بداية موفقة للجزائر في البطولة العربية لكرة اليد لأقل من 21 سنة

عمر سلامي
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بداية موفقة للجزائر في البطولة العربية لكرة اليد لأقل من 21 سنة
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة

استهل المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة مشواره في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب بالفوز على السعودية.

وتمكن المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز، بفارق نقطة واحدة عن المنافس، بعدما انتهت المباراة بنتيجة 30 مقابل 29.

وكان منتخب السعودية متفوقا في الشطر الأول من المباراة، بعدما أنهى المرحلة الأولى بنتيجة 17 مقابل 13 ، قبل أن يعود المنتخب الجزائري بقوة في الشوط الثانين وينهي اللقاء لصالحه.

ويواجه المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة، نظيره التونسي سهرة الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية، من المنافسة التي تحتضنها مدينة المهدية بتونس.

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