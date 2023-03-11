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رياضة

بداية مُبكّرة لـ “سونلغاز” مع الوفاق والمولودية بِمدرب جديد

علي بهلولي
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بداية مُبكّرة لـ “سونلغاز” مع الوفاق والمولودية بِمدرب جديد
ح.م

ارتدى لاعبو فريق وفاق سطيف مساء السبت أقمصة تحمل العلامة التجارية لِشركة كهرباء الجزائر (سونلغاز).

حدث ذلك خلال تنظيم مباراة ودّية بين الوفاق ونادي مولودية الجزائر، بِملعب المدرسة العليا للإطعام والفندقة بِعين البنيان بِالعاصمة. وانتهت بِنتيجة التعادل السّلبي.

ورغم أن مفاوضات شراء أسهم نادي “النّسر الأسود” من قبل شركة “سونلغاز” لم يُشرَع فيها بعد، إلّا أن رجال المدرب بلال دزيري حملوا شعار هذه المؤسّسة (الصورة المُدرجة أعلاه). وكأنّه ما يُعرف في أدبيات الإعلام السّمعي البصري بـ “البثّ التجريبي”!

وبِخصوص فريق مولودية الجزائر، فقد خاض أطوار هذه المباراة تحت إشراف مدربه الجديد التقني الفرنسي باتريس بومال.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِسبب فترة الفراغ، وتأجيل مُقابلتَي الوفاق (مع شباب بلوزداد) والمولودية (مع نجم مقرة)، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية.

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التعليقات
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  • ناقل

    سياسة ربط المؤسسات الإقتصادية العمومية بالأندية الجزائرية أمر غير سليم و غير مجدي على صعيد، يكلف إستنزاف أموال عمومية المفروض تذهب لخزينة الدولة و يؤثر سلبيا على مسار الإحتراف. في تعليقات سابقة طرحت منهجية لمعالجة هاته المسألة، لابد تكون في وسط السلطات الجزائرية مراجعة لمسألة توزيع الريع البترولية عامة، أموال ضائعة قد تكون الدولة في أمس الحاجة إليها لو تحدث ضائقة مالية في المستقبل المتوسط.

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