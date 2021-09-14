بداية مُتعثّرة لِفريق ماندي في رابطة الأبطال

تعادل فريق فياريال الإسباني سهرة الثلاثاء، بِنتيجة هدفَين لِمثلَيهما مع الضيف نادي أطلنطا الإيطالي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، تحت إدارة تحكيم من فرنسا.

وتابع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي أطوار مواجهة أطلنطا الإيطالي، من دكّة بدلاء فريقه فياريال الإسباني.

وطرد الحكم اللاعب فرانسيس كوكولان متوسط ميدان فياريال في الدقيقة الـ 84، وحينها كانت النتيجة متعادلة بـ (2-2).

وعن الفوج السّادس ذاته، خسر مانشستر يونايتد الإنجليزي بِنتيجة (1-2) أمام المضيف نادي يانغ بويز السويسري، مساء الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية المُبرمجة مساء الـ 29 من سبتمبر الحالي، يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني مع المضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويُواجه نادي أطلنطا الإيطالي الزّائر فريق يانغ بويز السويسري.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج والوصيف إلى ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل لائحة الترتيب من السّباق.