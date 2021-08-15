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رياضة

بداية مُتعثّرة لِمحرز وزملائه

علي بهلولي
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بداية مُتعثّرة لِمحرز وزملائه

سجّل فريق مانشستر سيتي مساء الأحد، انطلاقة سيّئة في الجولة الأولى من عمر بطولة إنجلترا للموسم الجديد.

ومعلوم أن فريق المدرب جوسيب غوارديولا هو بطل إنجلترا، في النسخة الماضية.

وخسر فريق مانشستر سيتي بِنتيجة هدف لِصفر، أمام المضيف نادي توتنهام.

وشارك الجناح الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79 من عمر مواجهة توتنهام. وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-1).

وفي الجولة الثانية من عمر منافسة “البريمرليغ” بِتاريخ الـ 21 من أوت الحالي، يلعب محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” ضد الزائر نادي نورويتش سيتي.

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