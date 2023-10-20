-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
العدوان الإسرائيلي يخلّف 4218 شهيدا و13400 جريحا منذ بداية العدوان
رياضة

بداية مُوفّقة للمدرب بوقرة

علي بهلولي
  • 219
  • 0
بداية مُوفّقة للمدرب بوقرة
ح.م

استهلّ التقني الجزائري مجيد بوقرة بِطريقة مُوفّقة مساء الجمعة، عمله مع ناديه الجديد المرخية القطري.

وفاز نادي المرخية بِنتيجة (2-1) على ضيفه فريق الشمال، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السادسة من عمر البطولة القطرية.

وقاد المدرب بوقرة فريقه المرخية إلى حصد أوّل انتصار له، في بطولة قطر للموسم الحالي.

وخاض المدافع الجزائري وخرّيج أكاديمية البارادو عبد الغني لعلام، كامل أطوار مواجهة فريق الشمال بِزيّ ناديه المرخية.

وخرج فريق المرخية من دائرة المرتبة الأخيرة، وصعد إلى المركز الـ 11 بِرصيد 3 نقاط. وهو الحصيلة ذاتها لِناديَي الشمال والأهلي.

ويتفوّق فريق الشمال على ناديَي الأهلي والمرخية استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (-4/ -6/ -9).

مقالات ذات صلة
“الفيفا” تُطالب منتخب فلسطين بِاللّعب في آسيا بدلا من إفريقيا

“الفيفا” تُطالب منتخب فلسطين بِاللّعب في آسيا بدلا من إفريقيا

بالفيديو.. بن ناصر يشرع في تدريباته بمركز ميلان

بالفيديو.. بن ناصر يشرع في تدريباته بمركز ميلان

مدرب بوركينا فاسو: سَنُسقط “مُحاربي الصّحراء” في هذا الكمين

مدرب بوركينا فاسو: سَنُسقط “مُحاربي الصّحراء” في هذا الكمين

إدارة نيس تتخذ قرارها بخصوص عطال

إدارة نيس تتخذ قرارها بخصوص عطال

كريم بن زيمة يتحوّل إلى “إخواني وإرهابي” في نظر الفرنسيين

كريم بن زيمة يتحوّل إلى “إخواني وإرهابي” في نظر الفرنسيين

بن ناصر ثاني لاعبي الميلان الأعلى أجرا

بن ناصر ثاني لاعبي الميلان الأعلى أجرا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد