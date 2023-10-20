بداية مُوفّقة للمدرب بوقرة

استهلّ التقني الجزائري مجيد بوقرة بِطريقة مُوفّقة مساء الجمعة، عمله مع ناديه الجديد المرخية القطري.

وفاز نادي المرخية بِنتيجة (2-1) على ضيفه فريق الشمال، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السادسة من عمر البطولة القطرية.

وقاد المدرب بوقرة فريقه المرخية إلى حصد أوّل انتصار له، في بطولة قطر للموسم الحالي.

وخاض المدافع الجزائري وخرّيج أكاديمية البارادو عبد الغني لعلام، كامل أطوار مواجهة فريق الشمال بِزيّ ناديه المرخية.

وخرج فريق المرخية من دائرة المرتبة الأخيرة، وصعد إلى المركز الـ 11 بِرصيد 3 نقاط. وهو الحصيلة ذاتها لِناديَي الشمال والأهلي.

ويتفوّق فريق الشمال على ناديَي الأهلي والمرخية استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (-4/ -6/ -9).