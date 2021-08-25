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رياضة

بِالفيديو: بداية مُوفّقة لِمنتخب الإناث

علي بهلولي
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بِالفيديو: بداية مُوفّقة لِمنتخب الإناث
لاعبات المنتخب الوطني النسوي يحتفلن بِهدف مُسجّل ضد الأردن (صورة الاتحاد العربي لكرة القدم)

فاز المنتخب الوطني الجزائري النسوي مساء الأربعاء، بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف، على نظيره الأردني.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، لِمنافسة كأس العرب سيّدات.

وانطلقت البطولة بِالعاصمة المصرية القاهرة مساء الثلاثاء، وتُختتم فعّالياتها في الـ 6 من سبتمبر المقبل.

وسجّلت ثلاثية سيّدات “الخضر” كلّ من اللاعبات: نعيمة بوهني في الدقيقة الـ 34، ومدينة رمضاني في الدقيقة الـ 60، وكنزة حجار بعد خمس دقائق من ذلك. بينما أمضى المنتخب الأردني للإناث هدفه في الدقيقة الـ 45.

وتُشرف على تدريب منتخب “الخضر” للإناث التقنية راضية فرتول.

ويلعب المنتخب الوطني النسوي مباراة الجولة الثانية مع فلسطين، مساء السبت المقبل. وبعد ثلاثة أيّام من ذلك، تُجرى مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة بين فريقَي الأردن وفلسطين.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (مجموعتَين) إلى الدور نصف النهائي.

للإشارة، فإن البطولة الحالية تحمل رقم الطبعة الثانية، بعد أن نُظّمت النسخة الأولى عام 2006، وأيضا بِمصر. وانتهت بِإحراز المنتخب الوطني الجزائري النسوي الكأس العربية، بعد تفوّقه في المباراة النهائية على نظيره المغربي بِهدف لِصفر.

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