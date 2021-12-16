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رياضة

بدران: أعرف جيّدا المنتخب التونسي ولا بديل عن إحراز الكأس العربية

علي بهلولي
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بدران: أعرف جيّدا المنتخب التونسي ولا بديل عن إحراز الكأس العربية

قال اللاعب الدولي عبد القادر بدران إن الهدف الوحيد للمنتخب المحلّي الجزائري، هو إحراز كأس العرب، نسخة قطر 2021.

ويتبارى محلّيو “الخضر” مع منتخب تونس في النهائي العربي، عصر السبت المقبل بِمدينة الخور القطرية.

وأوضح بدران في تصريحات لِموقع “الفيفا” نشرتها، الخميس: “أنجزنا المهمّة الأولى بِامتياز، والآن سنأخذ قسطا من الراحة، ثم نستأنف التحضيرات، مُصمّمين على إحراز كأس العرب. منذ قدومنا إلى قطر ونحن نلتزم بِالخطاب ذاته، وهو التتويج بِالكأس”.

وعن شعوره بِمواجهة منافس يلعب في بطولته الوطنية، حيث يرتدي زيّ الترجي التونسي منذ صيف 2019، وبِعقد تنقضي مدّته في جوان المقبل، قال المدافع الجزائري: “يجب أن لا نُخلط بين التمثيل على مستوى الأندية، واللعب من أجل مصلحة الوطن. ستكون مواجهة صعبة لِأن المنتخبَين يعرفان بعضهما البعض جيّدا، ولكن سنبذل أقصى المجهودات لِإحراز الكأس العربية”.

وعاد بدران إلى مواجهة نصف النهائي المُثيرة أمام مستضيف البطولة منتخب قطر، وقال: “الضغط كان رهيبا، ولكن تجربتنا مكّنتنا من تجاوز هذه العقبة. كنا نُؤمن بِحظوظنا في بلوغ النهائي ولم نفقد الأمل، وبلغنا غايتنا”.

وشارك عبد القادر بدران (29 سنة) مع المنتخب المحلّي الجزائري، في 4 مقابلات أساسيا بِرسم منافسة كأس العرب بِقطر، وخاض كامل أطوارها. بِاستثناء مواجهة لبنان التي تابعها من دكّة البدلاء.

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