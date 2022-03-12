بدران: “تنتظرنا مباراة حاسمة أمام الكاميرون وليس لدينا مشكل في اللاعبين”

قال مدافع المنتخب الوطني عبد القادر بدران، أن “الخضر” تنتظرهم مباراة حاسمة أمام الكاميرون، ينبغي التركيز عليها جيدا مع بداية التربص الخاص بمبارتي السد..

وأضاف مدافع الترجي التونسي، في ندوة صحفية قبل لقاء النجم الساحلي لحساب رابطة أبطال إفريقيا: “لا يهم اللاعب الذي يتواجد سواء أنا أو توغاي أو بن عيادة أو أي مدافع آخر، وأظن أن تواجد لاعب ما في القائمة المعنية بلقاءي الكاميرون سيكون بمثابة الخيار الأفضل”.

وتابع بدران: “ليس لدينا مشكل لاعبين والحمد لله، لدينا لاعبين جزائريين في كل أنحاء العالم، والخيارات موجودة”.

وختم بدران: “الآن نركز مع أنديتنا، وبعدها سنخل تربص المنتخب ونركز على المواجهة الحاسمة، لتحقيق التأهل إن شاء الله”.