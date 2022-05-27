بدران جاهز لمواجهتي أوغندا وتنزانيا مع “الخضر”

خرج مصابا في مواجهة فريقه أمام المنستير

سيكون مدافع الترجي التونسي عبد القادر بدران، جاهزا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، كون الإصابة التي تعرض لها مع فريقه مؤخرا في مواجهة المنستير، ضمن الجولة السابعة من مرحلة “البلاي أوف” للدوري التونسي.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي في الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا بملعب 5 جويلية الأولمبي يوم 4 جوان القادم، قبل التنقل إلى العاصمة دار السلام لمواجهة المنتخب التنزاني يوم 8 من ذات الشهر.

وتعرض مدافع الترجي الرياضي التونسي عبد القادر بدران، إلى إصابة خلال مواجهة الاتحاد الرياضي المنستيري أمس الأول، حيث تم نقله إلى مصحة قريبة من ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية، أين خضع لكشوفات أكدت سلامته، ليغادر على إثرها رفقة بقية بعثة فريق الترجي التونسي.

وجاءت نتائج الفحوصات لتريح المدرب جمال بلماضي الذي يراهن كثيرا على بدران في الخط الخلفي للمنتخب الوطني، رفقة كل من عيسى ماندي لاعب فياريال الإسباني، والمتألق الجديد أحمد توبة.

وكانت إدارة الترجي التونسي قد كشفت عن تلقي اللاعبين بدران وتوغاي لدعوة بلماضي من أجل حضور تربص جوان مع “الخضر، استعدادا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا، في وقت سيغيب عن هاتين المواجهتين المدافع الأيسر للنادي التونسي إلياس شتي، الذي لا يزال خارج حسابات المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”محاربي الصحراء” الذي فضل هذه المرة استدعاء لاعب بوافيستا البرتغالي يانيس حماش، حسب الأخبار المتداولة.

ويتجه المدرب بلماضي لإحداث تغييرات كثيرة على مستوى دفاع “الخضر”، فبالإضافة إلى حماش فإن المدرب السابق لنادي الدحيل القطري وجه الدعوة أيضا لمدافع كليرمون فوت الفرنسي الذي وقع على عقد جديد مع ليل الفرنسي، حكيم زدادكة، الذي سيكون خليفة عطال في الجهة اليمنى من الدفاع.