بدران.. من قطر إلى الزواج إلى الكاميرون!

عقد اللاعب الدولي الجزائري وبطل العرب عبد القادر بدران، الثلاثاء، قرانه بِولاية البليدة مسقط رأسه ومكان إقامة أهله.

جاء ذلك بعد عودة بدران رفقة زملائه في المنتخب المحلّي من قطر إلى الجزائر، عقب تتويجهم بِكأس العرب.

وساهم المدافع البالغ من العمر 29 سنة بِقوّة في إحراز محلّيي “الخضر” الكأس العربية، بعد أن شارك في 5 مواجهات أساسيا من أصل 6 لقاءات خاضها أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة.

ولا يُستبعد أن يكون لاعب الخط الخلفي لِفريق الترجي التونسي ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، الذي سيُدافع عن لقبه الإفريقي بِالكاميرون، انطلاقا من الـ 9 من جانفي المقبل.

وسار عبد القادر بدران على خطى زميله إسلام سليماني، الذي عقد قرانه أيّاما قلائل قبل مشاركته مع “الخضر” في كأس العالم 2014 بِالبرازيل.