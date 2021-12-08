بدران: نريد الفوز ولا تهمنا هوية المنافس في الدور المقبل

قبل مواجهة المنتخب المغربي النّارية

أكد عبد القادر بدران مدافع المنتخب الجزائري المحلي أنه لا يهتم كثيرا بهوية المنافس القادم في الدور ربع النهائي من كأس العرب، وإنما بضرورة تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي جاء من أجله المنتخب الجزائري إلى قطر، رغم اعترافه بأن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب المغربي منافس “الخضر” المقبل، من منطلق أنه من أحد المرشحين للتتويج بلقب البطولة العربية أيضا.

وكان “الخضر” تعادلوا، الثلاثاء، مع مصر بهدف لمثله في الجولة الثالثة من دور المجموعات، على ملعب الجنوب، وذهبت صدارة المجموعة الرابعة لمصر بعامل “اللعب النظيف”، إذ ستواجه الأردن ثاني المجموعة الثالثة، بينما سيواجه “المحاربون” منتخب المغرب يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة.

وقال بدران في تصريحات إعلامية بعد المباراة، تعليقا على تضييع “الخضر” لصدارة المجموعة الرابعة باللجوء إلى لوائح “اللعب النظيف”: “كانت المباراة صعبة جدا كما توقعناها، لقد واجهنا منافسا قويا نعرفه جيدا”، مضيفا: “كنا أفضل منهم في الشوط الأول حيث لعبنا بشكل جيد، لكنهم استعادوا زمام الأمور، خاصة مع بداية الشوط الثاني”، وتابع مدافع وفاق سطيف السابق: “كنا منظمين ومنتشرين جيدا طوال أطوار المباراة، وبذلنا جميعا جهودا كبيرة وتحلينا بالروح الجماعية والقتالية”، وعن مواجهة المنتخب المغربي في ربع النهائي، قال: “مهما كان اسم المنافس فإن ذلك لا يهمنا، وإنما نسعى لتحقيق الفوز، وهو مشروط بأن نكون مستعدين جيدا من كل النواحي يوم المباراة. نحن نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور نصف النهائي”.

يجدر الذكر، أن بدران شارك في مباراتين خلال دور المجموعات بكأس العرب 2021، الأولى أمام السودان عندما لعب إلى جانب جمال بلعمري في وسط الدفاع، والثانية في مباراة مصر وشكّل محور الدفاع مع وزميله في الترجي التونسي، محمد أمين توغاي، في حين كان غاب عن لقاء لبنان بقرار فني من بوقرة.