بدران: “نفتخر بملحمة أم درمان ومباراتنا أمر آخر”

قال مدافع المنتخب الوطني عبد القادر بدران، أنه يفتخر بمباراة أم درمان أمام المنتخب المصري، والتي تأثر على إثرها “الخضر” إلى مونديال 2010، مؤكدا أن مباراة الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة أمر آخر.

وقال بدران في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة مصر: “مباراة أم درمان، لا زالت في الذاكرة، كنت حينها في صنف الأشبال، لقد كانت دافعا لكثير من اللاعبين للحلم بتقمص ألوان المنتخب”.

وقال بدران، أن الأمر مختلف الآن، مؤكدا على ضرورة أن تسود الروح الرياضية بين منتخبين كبيرين، سيتنافسان رياضيا من أجل صدارة المجموعة.

وأضاف مدافع”الخضر”: لدينا فرصة للتأهل في الصدارة، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل الفوز باللقاء، فالمباراة لن تكون سهلة بالنسبة لنا، وكذلك ستكون في نفس الوقت صعبة عليهم”.