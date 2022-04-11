بدران يتلقى ضربة موجعة وحديث عن نهاية موسمه قبل الأوان

الإصابة قد تحرمه من بداية تصفيات"كان 2023" مع الخضر

تعرض الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، لإصابة قد تنهي موسمه قبل الأوان، وذلك خلال مواجهة فريقه الترجي الرياضي التونسي أمام اتحاد تطاولين في البطولة التونسية.

كشف مصادر إعلامية تونسية عن الفترة التي سيغيب فيها مدافع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران عن تشكيله فريقه الترجي بعدما تلقى إصابة في الركبة، ستؤدي لغيابه عن الملاعب لشهرين على الأقل، ما يعني نهاية الموسم بالنسبة له.

ويعاني مدافع اتحاد البليدة سابقا من شبح الإصابات هذا الموسم، تسببت في غيابه عن الترجي في فترات متقطعة من الموسم الجاري. كما كان يشتكي من الآلام والإجهاد مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون. وكانت مشاركته في المواجهتين الحاسمتين أمام منتخب الأسود غير المروضة الكاميرون، لحساب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم محل شكوك كبيرة، بسبب الإصابات العضلية، ولم تتأكد مشاركته مع الخضر لغاية اللحظات الأخيرة من المباراتين.

في ذات السياق، أدلى مدرب الترجي التونسي، راضي الجعيدي، تصريحات مطمئنة بخصوص إصابة لاعبه عبد القادر بدارن، مشيرا إلى أن إصابته ليست خطيرة وأنه سيعود عن قريب لتشكيلة الترجي لإنهاء ما تبقى من الموسم معه.

ومن المرتقب أن تظهر نتائج الفحوصات التي أجراها عبد القادر بدران للتعرف على حجم إصابته خلال الساعات القليلة القادمة، لكن التشخيص الأولي لإصابته هو أنه يعاني من إصابة في مكان حساس من غضروف الركبة، الأمر الذي سيتسبب ربما في ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب قد تصل لثمانية أسابيع.

بالتالي أصبح غياب بدارن عن مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بساحل العاج، التي ستنطلق في شهر جوان القادم مطروحا، خاصة إذا تأكد غيابه عن المنافسة لشهرين كاملين.