بدران يزف أخبارا مفرحة لجمال بلماضي

قبل ثلاثة أسابيع على موقعة الكاميرون

زف المدافع الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، أخبارا سارة للمدرب الوطني، جمال بلماضي، بعد اندماجه في التدريبات الجماعية للترجي الرياضي التونسي وتأكيد جاهزيته للعودة مجددا إلى المنافسة، عقب فترة من الغياب عن الملاعب بحوالي أربعة أسابيع، إثر تعرضه لتمزق عضلي في إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وبحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن بدران سيكون حاضرا، اليوم الأربعاء، ضمن لائحة لاعبي الترجي الرياضي التونسي، استعدادا لمواجهة النادي البنزتي، برسم الأسبوع العاشر من البطولة التونسية، وذلك بعدما برهن عن جاهزيته لاستئناف اللعب، خلال الحصص التدريبية الأخيرة، باندماجه في التدريبات الجماعية مع زملائه بنادي باب السويقة.

ويترقب الطاقم الفني الوطني، بقيادة جمال بلماضي، بفارغ الصبر، عودة عبد القادر بدران إلى المنافسة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد مباراة ذهاب الدور الفاصل ضد منتخب الكاميرون، برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، التي ستقام نهاية العام الجاري بقطر، خاصة وأن لاعب الترجي أصبح من بين الحلول الناجعة في محور دفاع الخضر، بعد المسار الجيد الذي قدمه مع تشكيلة، جمال بلماضي، في مباريات تصفيات المونديال القطري.

للإشارة، فإن عبد القادر بدران كان حاضرا مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، التي عرفت خروج الخضر من هذه الدورة في وقت مبكر بعد تعادل وخسارتين أمام منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار على التوالي.