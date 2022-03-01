بدران يعود إلى تدريبات الترجي ويريح بلماضي

سجل الدولي الجزائري عبد القادر بدران عودته إلى التدريبات الجماعية لفريق الترجي التونسي، بعد تعافيه التام من الإصابة..

وكان بدران قد تدرب في الأيام الأخيرة على إنفراد، قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية لناديه.

وغاب مدافع “الخضر” لمدة ثلاثة أسابيع عن المنافسة، بسبب إصابته بتمزق عضلي، قبل أن يسجل عودته إلى التدريبات الجماعية، تحسبا للقاءات المقبلة مع الترجي التونسي.

وتأتي عودة بدران قبل 24 يوما على مباراة “الخضر” أمام الكاميرون بملعب جابوما في دوالا، وهو الأمر الذي سيريح الناخب الوطني، خاصة وأن هذه الفترة كافية لعودة اللاعب إلى المنافسة، وضمان الجاهزية اللازمة، لمباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 .