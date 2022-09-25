بدران يغيب رسميا عن مباراة نيجيريا

يعاني من التواء في الركبة

كما كان منتظرا، سيغيب المدافع عبد القادر بدران، رسميا، عن المباراة الودية الثانية التي سيخوضها المنتخب الوطني سهرة غد الثلاثاء أمام منتخب نيجيريا، وهذا بعدما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، عبر موقعه الرسمي، طبيعة الإصابة التي كان تعرّض لها اللاعب مع بداية الشوط الأول أمام منتخب غينيا، والتي أجبرته على التوقف وعدم مواصلة المباراة.

واستنادا لبيان الفاف، فإن إصابة مدافع نادي ضمك السعودي ليست خطيرة، حيث يعاني فقط من التواء في الركبة، ما يجعله يحتاج إلى علاج خاص للعودة بسرعة إلى الملاعب.