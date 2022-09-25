-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
يعاني من التواء في الركبة

بدران يغيب رسميا عن مباراة نيجيريا

ح. س
  • 103
  • 0
بدران يغيب رسميا عن مباراة نيجيريا

كما كان منتظرا، سيغيب المدافع عبد القادر بدران، رسميا، عن المباراة الودية الثانية التي سيخوضها المنتخب الوطني سهرة غد الثلاثاء أمام منتخب نيجيريا، وهذا بعدما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، عبر موقعه الرسمي، طبيعة الإصابة التي كان تعرّض لها اللاعب مع بداية الشوط الأول أمام منتخب غينيا، والتي أجبرته على التوقف وعدم مواصلة المباراة.

واستنادا لبيان الفاف، فإن إصابة مدافع نادي ضمك السعودي ليست خطيرة، حيث يعاني فقط من التواء في الركبة، ما يجعله يحتاج إلى علاج خاص للعودة بسرعة إلى الملاعب.

مقالات ذات صلة
المباريات الودية في شهر سبتمبر.. ما فائدتها؟

المباريات الودية في شهر سبتمبر.. ما فائدتها؟

امتحان صعب للخضر أمام نيجيريا الجريحة

امتحان صعب للخضر أمام نيجيريا الجريحة

تفاصيل قرعة “شان” الجزائر 2023

تفاصيل قرعة “شان” الجزائر 2023

الخضر يلعبون بجمهور من ذهب وبأكشاك مغلقة

الخضر يلعبون بجمهور من ذهب وبأكشاك مغلقة

“وضعية أولمبي المدية خطيرة والإدارة السابقة تتحمل المسؤولية”

“وضعية أولمبي المدية خطيرة والإدارة السابقة تتحمل المسؤولية”

سليماني.. هذا القنّاص المُحترف

سليماني.. هذا القنّاص المُحترف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد