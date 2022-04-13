بدران يفلت من إصابة خطيرة كادت تنهي موسمه  

مدافع الخضر جاهز لمواجهة وفاق سطيف يوم الجمعة

جاءت الفحوصات الطبية للدولي الجزائري، عبد القادر بدران، مطمئنة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة اتحاد تطاوين، يوم الأحد الماضي في البطولة التونسية.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن مدافع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، تنقل مع تشكيلة الترجي الرياضي التونسي إلى الجزائر، من أجل مواجهة وفاق سطيف في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا، المقررة يوم الجمعة القادم، بملعب 5 جويلية.

وحسب ذات المصادر، فإن بدران تدرب بشكل عادي مع بقية زملائه في الترجي الرياضي، في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها أشبال المدرب راضي الجعيدي بتونس، سهرة يوم الثلاثاء عشية السفر إلى الجزائر، لخوض مواجهة ربع نهائي رابطة الأبطال أمام وفاق سطيف.

ويكون قلب دفاع الخضر قد تجنّب إصابة خطيرة كانت ستؤدي لإنهاء موسمه قبل الأوان، ومن حسن حظه أن الأمور سارت على ما يرام، علما أن بدران تعرض لعدة تدخلات خشنة هذا الموسم تسببت في إصابات له، سواء مع فريقه الترجي أم في المنتخب الوطني.