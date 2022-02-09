بدران يلتحق بِعطال في عيادة “محاربي الصحراء”

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران مدافع فريق الترجي التونسي، الأربعاء، لِإصابة.

جاء ذلك في بيان لِإدارة نادي الترجي التونسي، التي أوضحت أن بدران يشكو تمزّقا عضليا، يُجبره على الابتعاد عن الميادين لِفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع من الآن.

وبات بدران ثاني مدافع دولي جزائري يسقط في فخّ الإصابة، قبيل المواجهتَين القوّيتَين أمام الكاميرون، بعد يوسف عطال.

ومعلوم أن بدران معنيٌّ بِمواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، المُبرمجتَين في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل.

وكان المدافع عبد القادر بدران قد خاض الشوط الأوّل من مواجهة “الخضر” أمام سيراليون في “كان” الكاميرون 2022، وغاب عن المباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية بِداعي إصابة في الرّكبة، ولعب كامل أطوار اللقاء الأخير من دور المجموعات أمام كوت ديفوار.