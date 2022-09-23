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رياضة

بدران يُكرّر سيناريو “زرابي 2007”

علي بهلولي
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بدران يُكرّر سيناريو “زرابي 2007”
من اليمين: عبد الرؤوف زرابي - عبد القادر بدران.

اضطرّ المدافع الدولي الجزائري عبد القادر بدران سهرة الجمعة، إلى الخروج مُبكّرا في الدقيقة الـ 6، من عمر المباراة الودّية بين “الخضر” وغينيا كوناكري.

وسقط بدران في مطبّ الإصابة بعدما حاول تشتيت هجمة خطيرة للمنافس الغيني، فشعر بِالآلام وعدم استطاعته مواصلة اللّعب، وغادر أرضية ميدان “ميلود هدفي” بِوهران مُكرها. وعوّضه الناخب الوطني جمال بلماضي بِالمدافع عيسى ماندي.

وكرّر عبد القادر بدران سيناريو خير الدين زرابي أمام المنافس الغيني ذاته، في سهرة الـ 16 من شهر جوان عام 2007.

وأُجبر المدافع زرابي على مغادرة أرضية ملعب “5 جويلية 1962″، إثر تعرّضه لِإصابة خطيرة، بعد 8 دقائق فقط من انطلاق مباراة “الخضر” وغينيا كوناكري، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008. فاضطرّ الناخب الوطني – آنذاك – جون ميشال كافالي إلى استبدال زرابي بِالمهاجم ياسين بزاز.

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