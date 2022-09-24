بدعوة من الرئيس تبون.. رئيس الاتحاد الإفريقي “ضيف شرف” القمة العربية

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، دعوة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، لحضور القمة العربية بالجزائر، كضيف شرف، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وسلم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، رسالة الدعوة إلى الرئيس السنغالي على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس ماكي سال عن “بالغ امتنانه وتقديره لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون على دعوته الكريمة, التي تدل على تمسك الجزائر بعمقها الافريقي الاستراتيجي والتزامها الراسخ بتعزيز الشراكة العربية-الافريقية”.

وأكد الرئيس السنغالي في ذات السياق “قبوله الدعوة بكل اعتزاز و حرصه على المشاركة شخصيا في أشغال القمة ومساندة الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مد جسور التعاون والتضامن بين الفضاءين العربي والإفريقي”.

بدعوة من الرئيس تبون.. رئيس حركة عدم الانحياز “ضيف شرف” القمة العربية

ويوم 22 سبتمبر 2022، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف، لحضور القمة العربية المقبلة كضيف شرف، باعتباره الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.

وقد سلّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة رسالة الدعوة إلى نظيره من أذربيجان أغلو بيراموف، على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتندرج هذه الدعوة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار. والتي يدعى بموجبها عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.

وكان اللقاء بين لعمامرة ونظيره الأذري، فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية، يضيف البيان.

لعمامرة يلتقي عباس في نيويورك.. وهذا ما دار بينهما

21 سبتمبر 2022: على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء من قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

لعمامرة أبلغ الرئيس الفلسطيني، رسالة شفوية من الرئيس تبون، تتعلق بالتنسيق المستمر بين قائدي البلدين الشقيقين في أفق القمة العربية المقبلة بالجزائر، وفق بيان للخارجية.

كما سمح اللقاء “باستعراض تطورات القضية الفلسطينية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وكذا الجهود المبذولة على ضوء مبادرة الرئيس تبون لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسامات بين الأشقاء الفلسطينيين”.

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس محمود عباس التعبير عن “بالغ تقديره للمساعي الحميدة التي يبذلها الرئيس تبون، في سبيل وحدة الصف الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي”، يضيف البيان.

لعمامرة يطلق حملة ترشّح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

20 سبتمبر 2022: في خلال مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قام وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة بإطلاق حملة ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة الممتدة بين 2024 و2025.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، تستعدّ الجزائر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، في خلال الانتخابات التي تجرى في جوان 2023.

وقد نُشرت بمقر الأمم المتحدة، لافتات تروّج لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب الترشّح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

كما وزّع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، كتيّب يتضمن توجهيات الرئيس تبون بخصوص السياسة الخارجية للبلاد.

وأكد الوزير لعمامرة في حديثه مع وزراء الخارجية والدبلوماسيين والإعلاميين الحاضرين في مقرر الأمم المتحدة، أن الولاية القادمة في مجلس الأمن ستكون فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها، ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة في مجال السلم والأمن الدوليين.