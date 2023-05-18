بدعوة من بوغالي.. رئيسة برلمان زامبيا في الجزائر هذا السبت

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الخميس، عن شروع رئيسة برلمان زامبيا نيلي بوتيت كاشومبا موتي، في زيارة رسمية إلى الجزائر بدايةً من يوم السبت.

وستدوم هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلى غاية الخميس 25 ماي.

كما ستكون فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود وبحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة وإعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية، حسب البيان.

وستجري كاشومبا موتي خلال إقامتها بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان. بالإضافة إلى عقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.