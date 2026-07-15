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الرئيس تبون يشرع في زيارة رسمية إلى برلين.. وشراكة استراتيجية مرتقبة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرع في زيارة رسمية إلى برلين.. وشراكة استراتيجية مرتقبة
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رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير

يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تدوم يومين إلى برلين، وذلك تلبية لدعوة نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مع ترقب الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فإن “هذه الزيارة تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب”.

وخلال الزيارة، سيُجري رئيس الجمهورية، محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، تتمحور حول تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع، كما سيلتقي مع أفراد الجالية، للاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم، وفقا لذات البيان.

وعلى هامش الزيارة سيعقد منتدى اقتصادي جزائري-ألماني، بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

ويُنتظر أن تتوج أشغال المنتدى بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية في عديد المجالات، لاسيما المحروقات، والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، والصناعة الصيدلانية، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة.

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