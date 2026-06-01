بدعوة من نظيره الفرنسي.. سعيود يصل إلى باريس في زيارة عمل

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله لدى وصوله وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من نظيره الفرنسي، وذلك عقب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري 2026.

ويرافق الوزير خلال هذه الزيارة وفد هام رفيع المستوى، حيث سيباشر الجانبان برنامج العمل المسطر لهذه الزيارة.

وكان لوران نونيز قد وصف زيارة سعيود إلى باريس، قبل أسابيع من إجرائها، بأنها “إشارة إيجابية للغاية” على تحسن العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا يُعاد تأسيسه تدريجيا.

كما شدد المسؤول الفرنسي على أهمية الحوار والتنسيق مع الجزائر في القضايا الأمنية، مشيرا إلى أنها دولة تمتلك خبرة واسعة في مجالي الأمن والاستخبارات، وأن الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون معها يعد أمرا ضروريا.