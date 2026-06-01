-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بدعوة من نظيره الفرنسي.. سعيود يصل إلى باريس في زيارة عمل

الشروق أونلاين
  • 631
  • 0
بدعوة من نظيره الفرنسي.. سعيود يصل إلى باريس في زيارة عمل
وزارة الداخليـــة و الجماعـــات المحليـــة و النقــــــل
جانب من استقبال الوزير

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله لدى وصوله وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من نظيره الفرنسي، وذلك عقب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري 2026.

ويرافق الوزير خلال هذه الزيارة وفد هام رفيع المستوى، حيث سيباشر الجانبان برنامج العمل المسطر لهذه الزيارة.

وكان لوران نونيز قد وصف زيارة سعيود إلى باريس، قبل أسابيع من إجرائها، بأنها “إشارة إيجابية للغاية” على تحسن العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا يُعاد تأسيسه تدريجيا.

كما شدد المسؤول الفرنسي على أهمية الحوار والتنسيق مع الجزائر في القضايا الأمنية، مشيرا إلى أنها دولة تمتلك خبرة واسعة في مجالي الأمن والاستخبارات، وأن الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون معها يعد أمرا ضروريا.

مقالات ذات صلة
وزارة الـداخـلـيـة تـحـذّر

وزارة الـداخـلـيـة تـحـذّر

وزارة العدل تدعم المسار المهني للقاضيات بتكوين دولي

وزارة العدل تدعم المسار المهني للقاضيات بتكوين دولي

9 مصابين بينهم أطفال في اصطدام سيارتين بسكيكدة

9 مصابين بينهم أطفال في اصطدام سيارتين بسكيكدة

الثمن

الثمن

صبرينة وكهينة إمسعودان… تترأسان شركة بباريس للتدريب على التنفس الواعي

صبرينة وكهينة إمسعودان… تترأسان شركة بباريس للتدريب على التنفس الواعي

عنابة: توقيف قاصرين أضرما النار بمساحة لعب للأطفال

عنابة: توقيف قاصرين أضرما النار بمساحة لعب للأطفال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد