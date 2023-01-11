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الجزائر

بدعوة من نظيره الهندي.. عرقاب يشارك في منتدى حول الطاقة

الشروق أونلاين
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بدعوة من نظيره الهندي.. عرقاب يشارك في منتدى حول الطاقة
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وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

بدعوة من نظيره الهندي، يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الجمعة، في أعمال جلسة عن بعد، حول “أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار”.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا المنتدى هو جزء من قمة “صوت الجنوب”. التي تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13 جانفي 2023.

وستعرف هذه الجلسة “مشاركة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة، لمناقشة العديد من النقاط”.

ومن بين المواضيع التي ستتطرق إليها الجلسة “ضمان الوصول إلى مصادر الطاقة في سياق عدم الاستقرار المتزايد. وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة والطاقات المتجددة في العالم النامي”.

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