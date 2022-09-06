-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
بدون تعليق!
باقي بوخالفة
2022/09/06
52
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
كورونا في الجزائر: تسـجيل 15 إصابة جديدة
تسويق مواد استهلاكية مسمومة بسيدي بلعباس
وكالة MIGA لتمويل مشاريع الطاقة في الجزائر
تحقيقات بشأن اصطياد أسماك لم تبلغ الحجم التجاري في المدن الساحلية
“عُشاق سبتمبر” يبدؤون عطلتهم السنوية
وكالة عدل تكشف عن تاريخ تسليم شهادات التخصيص للدفعة 6 من المكتتبين
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
البصمة الوراثية قد تنقذ قاتل نيرة من حبل المشنقة
2022/09/06
أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات شرقية
2022/09/06
إيطاليا حرمت نفسها من 10 مليارات متر مكعب من غاز الجزائر
2022/09/04
أردوغان: أوروبا تحصد ما زرعته بسبب عقوباتها ضد روسيا
2022/09/06
بعدما صنع الحدث بزواجه من امرأتين.. السكيكدي يخرج عن صمته!
2022/09/06
الرأي
المزيد
من أي فصيلة أنت… يا فيصل!
رشيد ولد بوسيافة
2022/09/06
الأستاذ يوسف عتيق… يغادرنا!
أبو بكر خالد سعد الله
2022/09/06
اليوم فرصة العودة إلى الاستشراف والتخطيط…
محمد سليم قلالة
2022/09/06
فيصل القاسم يباع في سوق النخاسة
خير الدين هني
2022/09/06
عبد الرحمن الوهراني.. شيخ الإمامين الظاهري والقرطبي
2022/09/06