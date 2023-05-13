-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
بدون تعليق!
باقي بوخالفة
2023/05/13
52
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات ساحلية وشرقية
أخبار الجزائر ليوم السبت 13 ماي 2023
مدير هواوي الصينية: الجزائر تشهد ثورة رقمية وطلابها متفوّقون دوليا
محادثات جزائرية إيطالية حول تطورات قضية الصحراء الغربية
…. التمويه لاصطياد السائقين المتهورين!
الرئيس تبون يعزي نظيره الأوغندي إثر الفيضانات التي شهدتها البلاد
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة
2023/05/11
مسؤول بوزارة الداخلية: هذه البنايات لن يستفيد أصحابها من التسوية
2023/05/11
أداء شاحب ومدرّب عاجز وإقصاء منطقي
2023/05/10
إقصاء صاحب خمس كؤوس عالمية للأشبال
2023/05/11
دي كانيو لِغوارديولا: لماذا لم تُشرك محرز ضدّ الرّيال؟
2023/05/11
الرأي
المزيد
مهازل الفئات الشبانية.. إلى متى؟
ياسين معلومي
2023/05/13
أيام صعبة تنتظر العالم..
محمد سليم قلالة
2023/05/13
تغيير النّفوس منطلق كلّ تحوّل
أبو جرة سلطاني
2023/05/13
فإنّها لا تعمى الأبصار…
سلطان بركاني
2023/05/13
العظماء يُدفنون عدة مرات
عبد الناصر بن عيسى
2023/05/12